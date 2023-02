Wpadły na ten sam pomysł. Klaudia El Dursi i Patricia Kazadi przyszły na event w skórzanych stylówkach

Zdublowane stylizacje zdarzają się w świecie show-biznesu stosunkowo często. Dzieje się tak w związku z panującymi trendami – większość gwiazd wybiera to, co w danym momencie jest najmodniejsze. Czy skórzane looki są teraz na topie? Można określić je mianem klasyka. W tym wypadku bliźniacze stylizacje Klaudii El Dursi i Patricii Kazadi to raczej efekt podobnych upodobań, choć ta pierwsza wyznaje raczej minimalizm, a druga nie boi się zaszaleć z czymś bardziej ekstrawaganckim.