Wręczają napoje klientkom. "Skojarzenia nasuwają się same"

Taksówki to jedna z najpopularniejszych form transportu. Odkąd można zamawiać je za pośrednictwem aplikacji, korzysta z nich coraz więcej osób. Serwis Wprost opublikował artykuł dotyczący nietypowych zachowań taksówkarzy, na które należy uważać. W ostatnim czasie coraz więcej kierowców prosi klientki o postój na stacji benzynowej, po czym wręcza im napój. - Może był to miły gest, ale skojarzenia nasuwają się same — mówi jedna z rozmówczyń.