Kasia jeździ taksówką. Nagrania z pasażerami pokazuje w sieci

Do śmiechu nie było jej jednak, gdy młody chłopak - jak mówi - półżywy, pod wpływem alkoholu - zapytał wprost, czy zjedzie z nim do lasu. - To było dwa lata temu, dopiero zaczynałam pracę na taksówce. Odpowiedziałam, że jak będzie tak do mnie mówił, po prostu go wysadzę. W takich sytuacjach pomaga tylko stanowczość. Po drugiej stronie ulicy na światłach stał zaparkowany radiowóz, więc zagaiłam, czy mam do nich podjechać. W momencie się uspokoił i kiedy zorientował się, że nie dam sobie w kaszę dmuchać, zapytał o mój numer telefonu. Gdy odmówiłam, zaprosił mnie do McDonalda, gdzie - jak obiecał - za wszystko zapłaci.