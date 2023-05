Wróć do pionu z Żywiec Zdrój Minerals+

2. Dużo pracujesz, często odczuwasz stres i zmęczenie

Praca od rana do wieczora, obowiązki domowe, ciągłe podenerwowanie i uczucie wyczerpania to znak, że potrzebna Ci solidna regeneracja. Jednym z jej elementów jest dbałość o prawidłowy poziom magnezu, cynku i witamin z grupy B. Dlaczego jest to tak ważne?