Wrzuć do toalety. Muszla będzie lśnić jak nowa

Wystarczy, że wymieszasz ze sobą dwa produkty - 225 gramów sody oczyszczonej z 75 gramami kwasku cytrynowego. Do masy możesz dodać kilkanaście kropel olejku eterycznego albo zapachowego. Zapach będzie unosił się w łazience przez długi czas. Całość wymieszaj dokładnie i przełóż do foremek, np. na muffinki czy kostki lodu. Następnie włóż foremki do zamrażarki na co najmniej sześć godzin.