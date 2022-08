Wrzuć je do toalety. W mig pozbędziesz się nieprzyjemnych zapachów

We wnętrzu twojej muszli klozetowej powstały żółte plamy? Na to też jest sposób! Wystarczy robić specyficzny napar. Do dwóch szklanek zagotowanej wody wrzuć trzy obrane ząbki czosnku oraz torebkę zwykłej herbaty. Pozostaw do ostygnięcia, a następnie wlej do toalety na wieczór. Rano, gdy spuścisz wodę będzie po kłopocie. Czosnek zadziała również dezynfekująco.