Trik na pelargonie. Wsyp łyżeczkę, a na pewno się odwdzięczą

Jak stosować cukrową kurację?

Oznaką, że roślina zmaga się z niedoborami składników odżywczych mogą być pożółkłe liście i ustanie kwitnienia. To może być dobry czas, by zastosować kurację. Cukier można stosować bezpośrednio na glebę - wówczas wystarczy go rozsypać w proporcji około łyżeczki na doniczkę. Możemy też przygotować cukrowy roztwór do podlewania - do litra wody dodajemy dwie łyżki (30 g). Najwygodniej będzie rozpuścić cukier w ciepłej lub gorącej wodzie, zostawić ją do wystygnięcia i dopiero wtedy podlewać.