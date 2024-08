Nosi bikini do góry nogami. To najgorętszy trend tego sezonu

Blanka lubi bawić się modą i odważnie eksperymentuje z trendami. Jest z nimi na bieżąco. Na scenie szaleje ze stylizacjami. Są zmysłowe wycięcia, modne prześwity i ażurowe wstawki. A na co dzień?

W jej garderobie szczególne miejsce zajmują m.in. szerokie spodnie z kieszeniami, długie skarpetki, które nosi w towarzystwie białych sneakersów, oraz szydełkowe ubrania. Teraz szczególną uwagę zwróciłyśmy na stroje kąpielowe. Oto co nosi Blanka Stajkow na wakacjach.

Blanka Stajkow jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Instagramowy profil artystki śledzi prawie 300 tys. osób. To tam trafiają kadry zza kulis, zdjęcia stylizacji czy relacje z podróży. Teraz wrzuciła kilka fotek z plaży. Pozowała w szydełkowym bikini, które zestawiła z białą spódnicą mini z falbankami. Dziergane ubrania to absolutny przebój tego sezonu. Podobną górę miała ostatnio Anna Lewandowska .

Oto kolejny dowód na to, że Blanka ma w małym palcu najgorętsze trendy. Ona też postanowiła przetestować sprytny patent, który robi furorę w mediach społecznościowych. To najpopularniejszy trend w modzie plażowej. Chodzi o technikę wiązania bikini.

Artystka nieco zmodyfikowała górną część stroju kąpielowego. Sznurki, które zwykle lądują na plecach, teraz oplatają szyję. Blanka zawiązała je na "krzyż", tworząc charakterystyczną łezkę. To ciekawy sposób, by odświeżyć swój stary kostium kąpielowy. Warto dodać, że tak zawiązana góra świetnie zbiera piersi, optycznie je powiększając.

