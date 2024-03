W marynarce na wakacjach? Tylko spójrz, co włożyła pod spód

Incognito? Ten termin nie funkcjonuje w garderobie Blanki Stajkow, która nawet na wakacjach nie pozwala sobie odsapnąć od mody. Artystka to tak zwana "sroka", którą przyciąga wszystko, co się świeci. Ale to także miłośniczka ekstrawagancji, którą wyraźnie nudzi prostota i klasyka. Zdanie "wyglądasz inaczej niż reszta" prawdopodobnie potraktowałaby jako komplement najwyższej instancji.