Wystarczy kawałek folii. Wsadź do doniczki, a roślina "wystrzeli"

Często obracasz doniczkę, aby doświetlić roślinę? Zmieniasz jej położenie, by zapewnić kwiatom z każdej strony dostęp do promieni słonecznych? Doświadczeni ogrodnicy mają na to inny sposób, który nie wymaga stałego przemieszczania doniczki. Ponadto sprawia, że roślina rośnie błyskawicznie. W tym celu wykorzystują uniwersalną folię aluminiową, która jest ratunkiem dla rośliny w pochmurne dni.