Wściekli się, że truje planetę. Cleo tłumaczy się z podróży prywatnym samolotem

"Helikoptera używamy, kiedy mamy do przelecenia znaczną liczbę kilometrów w krótkim czasie. Ostatnio były to trzy czy dwa przerzuty. Korzystamy z niego tylko wtedy, kiedy ma to sens ekonomiczny i czasowy. W momencie, kiedy mamy mały przerzut z Kołobrzegu do Międzyzdrojów, to nie korzystamy z helikoptera czy samolotu."