Wskoczyła w czerwoną mini. Wyglądała zjawiskowo

Anna Lewandowska na sylwestra wybiera błysk

Wygląda na to, że długość mini eksponująca nogi to coś, co Anna Lewandowska lubi najbardziej. Wśród sylwestrowych propozycji znalazła się bowiem maksymalnie krótka sukienka pokryta cekinami, mieniącymi się w odcieniach szarości. Długi rękaw, prosty krój, zabudowany dekolt – to fason, na który bez wątpienia warto zwrócić uwagę. Gwiazda włożyła ponadto czarne, lakierowane botki oraz wiszące kolczyki.