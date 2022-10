Wszechmocne: Irena Wielocha uczy, że wiek to tylko liczba. "Mój czas się cofnął"

Na początku w ogóle nie wiedziałam, co to jest. Dopiero jak przeczytałam i zobaczyłam, o co chodzi, pomyślałam, że to jest coś fantastycznego i to nie tylko dla mnie. Świetna sprawa, że ja jako osoba niemajętna zostałam zauważona. Zaakceptowano kogoś, kto jest tylko właścicielką własnego profilu na Instagramie. To brzmi śmiesznie, ale uważam, że to ważne. Skoro mnie zauważono, to zauważą inne takie osoby. Co więcej, to również pokazanie, że sukces w życiu to nie tylko pieniądze. To również sytuacja, w której robimy coś dobrego; dla siebie i dla otoczenia. Wydaje mi się, że zrobiłam coś ciekawego dla mojej społeczności internetowej.