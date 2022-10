Wszechmocne. Patrycja Bereznowska potrafi przebiec ponad 400 km w dwa dni

Po kilku rozgrzewkowych okrążeniach udało mi się wrócić do bardzo fajnego tempa. Moja ekipa serwisowa wyliczyła, że skoro zostało 11 godzin do końca biegu, to wystarczy, że utrzymam takie tempo, by pobić rekord świata. Było to trudne, bo kiedy potrzebowałam iść np. do toalety, to musiałam to nadrobić szybszym tempem, a po trzydziestu kilku godzinach biegu było to nie lada wyzwanie. Ale się udało.