Wszechmocne. Agnieszka Hyży: Mam takie momenty, że nie mam już siły

Zupełnie szczerze - pewnie gdyby nie to, że w końcu nam się udało, to odczuwałabym te skutki, myślała, jak mogłoby być. Bo to marzenie o wspólnym dziecku by się nie spełniło. Ale udało się dzięki cudownej lekarce, która jako jedyna podeszła do mnie zupełnie inaczej i inaczej też tę ciążę prowadziła. Do tej pory piszą do mnie różne dziewczyny, kobiety z bardzo trudnymi historiami. To jest dla mnie zawsze takie onieśmielające. Jak one się tym dzielą, jak potrafią się otworzyć. Pamiętam – gdy powiedziałam o poronieniach publicznie, dostałam lawinę historii. A część z nich wysyła mi teraz zdjęcia, że im też się udało.