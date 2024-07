Wszedł do przedziału. Wtedy zaczął się prawdziwy koszmar

Każdy z nas ma za sobą podróż, którą wspomina jak najgorszy koszmar. Zepsuta klimatyzacja, ogromne opóźnienie, hałaśliwi współpasażerowie i biegające po przedziale dzieci to tylko niektóre z elementów, które mogą zmienić początek wymarzonego urlopu w prawdziwą gehennę.

Przedział grozy

Michał podróżował pociągiem z Krakowa do Gdańska. Bilety rezerwował późno, więc zostało mu jedynie wolne miejsce w wagonie z przedziałami. - Pech chciał, że trafiłem na rodzinę z trójką dzieci. Wszedłem do przedziału, który wyglądał jak pobojowisko. Rozrzucone chrupki, zabawki na ziemi, a na siedzeniach papierki po batonikach. Rozumiem, że czasem ciężko jest upilnować maluchy, ale rodzice nawet nie starali się na nic reagować - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.

Gdy zajął swoje miejsce, wcześniej odsuwając leżące na siedzeniu śmieci, najstarsza, około siedmioletnia córka powiedziała na głos do mamy, że to ona chciałaby usiąść przy oknie.

- W tym momencie mama dziewczynki popatrzyła na mnie litościwym wzrokiem i spytała, czy nie przeszkadzałoby mi, gdybym usiadł na środku. Do teraz tego żałuję, ale postanowiłem się zamienić. Tym samym usiadłem między nią a jej młodszą siostrą - wyznaje mężczyzna.

Wtedy zaczął się prawdziwy koszmar. - Siostry co chwilę przerzucały się zabawkami, podawały sobie jedzenie, wymieniały kolorowankami. Najgorsze jest to, że rodzice w ogóle na to nie reagowali. Nawet w momencie, gdy chrupki z paczki wysypały się wprost na moją koszulę - wyznaje Michał.

Opiekunowie w ogóle nie reagowali na zachowanie swoich dzieci.

- Ojciec szybko poszedł spać, niczym się nie przejmując (przy okazji strasznie głośno chrapał), a mama tylko wyciągała ze swojej wielkiej torby nowe chrupki i zabawki, aby zająć czymś dziewczynki.

Na tym jednak się nie skończyło. W przedziale był jeszcze najmłodszy z rodzeństwa, kilkumiesięczny chłopiec. - Na początku cały czas spał, więc nie sprawił zbyt wielu problemów. To, co jednak stało się później, przeszło moje najgorsze oczekiwania. Malec obudził się i zaczął płakać. Gdy mama zorientowała się, że ma pełną pieluchę, zamiast pójść z nim do łazienki, zaczęła przebierać go na siedzeniu w przedziale. Smród był okropny! Nie chciało mi się już dyskutować z tą rodziną, więc wyszedłem i pozostałą część podróży spędziłem, stojąc przy oknie na korytarzu. Ludzie nie mają wstydu - stwierdza mężczyzna.

Skarpetki do kontroli

O ile niektóre zachowania są niedopuszczalne, o tyle inne pozostają mocno dyskusyjne. Chodzi np. o ściąganie butów w pociągu. Dla jednych może być to postrzegane jako naruszanie przestrzeni osobistej współpasażerów i brak szacunku dla innych. Zwracają uwagę na uciążliwy niekiedy zapach oraz kwestie higieny i estetyki.

- Najgorzej jest w wagonach z przedziałami - mówi Adrian, który do dziś wspomina nieprzyjemną sytuację z pociągu. - Pamiętam, jak pani (około 50-letnia) ściągnęła buty i wyciągnęła swoje stopy na siedzenie naprzeciwko. Prawie mnie nimi dotykała! Gdy zwróciłem jej uwagę, bardzo się obruszyła. Tłumaczyła, że ma żylaki i musi wyciągać nogi, by poprawić krążenie. Ja wszystko rozumiem, ale naprawdę niekomfortowo było mi jeść kanapkę z widokiem na nagie, opuchnięte stopy - mówi w rozmowie z WP Kobieta.

Są jednak tacy, którzy uważają, że - o ile nie trzymamy stóp na czyimś siedzeniu - nie ma nic złego w chwilowym pozbyciu się obuwia. - Sama ściągam buty - stwierdza Natalia. - Uważam, że jest to zdrowe dla moich stóp i zwiększa komfort podróży. Oczywiście staram się szanować przestrzeń innych i nikomu nie podkładam ich pod nos. Ludzie już powariowali! Niedługo będzie im przeszkadzać, że ktoś za głośno oddycha w pociągu! Zachowuję podstawowe zasady higieny osobistej, więc nie uważam, żeby to był dla kogoś dokuczliwy problem - wyznaje.

- Team skarpety górą - stwierdza Mateusz. - Kto nigdy nie poczuł ulgi, ściągając ciężkie obuwie po całym dniu pracy w pociągu, ten tego nie zrozumie - dodaje.

Ponad godzinę rozmawiał przez telefon

Kolejną zmorą podróżnych są hałaśliwi współpasażerowie. Głośne rozmowy, odgłosy oglądanych filmów bez słuchawek, chrapanie czy nawet śpiewanie - wszystko to może być uciążliwe dla innych pasażerów.

- Niektórzy ludzie nie mają wstydu - przyznaje Anna. - Ostatnio jechałam obok młodego studenta prawa, który obronił aplikację, niedawno zostawiła dziewczyna i jedzie do swojej mamy na obiad, ale zdecydowanie bardziej niż golonkę woli kotlety schabowe. Poza tym trzy dni temu był u dentysty, który zalecił mu wyczyszczenie kamienia gromadzącego się na zębach. Myśli również nad zmianą odżywki do włosów, bo zauważył, że jego zakola są coraz bardziej widoczne. Skąd to wiem? Z jego ponad godzinnego maratonu rozmów telefonicznych. Naprawdę nie rozumiem, jak można tak bardzo nie przejmować się innymi, by omawiać wszystkie szczegóły ze swojego życia, gdy obok siedzi zupełnie obca osoba? - zastanawia się pasażerka.

W saunie z logiem PKP

Innym problemem, który może uprzykrzyć podróż, jest brak klimatyzacji. W upalne, letnie dni, gdy temperatura na zewnątrz sięga powyżej 30 stopni Celsjusza, to prawdziwe utrapienie. Podróżni są znużeni i drażliwi, a podróż wydaje się nie mieć końca.

- Napis "Życzymy przyjemnej podróży" brzmiał jak kiepski żart - mówi jedna z pasażerek, która poinformowała Wirtualną Polskę o nieprzyjemnej sytuacji, która niedawno miała miejsce w pociągu na trasie Warszawa - Wrocław.

W pociągu ledwo można było wytrzymać. Temperatura w zamkniętych wagonach wynosiła aż 38 stopni Celsjusza. Pasażerowie zostali uwięzieni w pociągu z zepsutą klimatyzacją.

Zmęczeni i poirytowani pasażerowie próbowali dopytywać konduktora o przyczyny i czas naprawy awarii. Pytali, co się stanie, gdy ktoś straci przytomność. Spotkali się jednak z kompletną ignorancją.

- To będziemy wzywać karetkę i wszyscy będą czekać - miał skomentować konduktor, cytowany przez czytelniczkę WP.

Na domiar złego nie można było sobie kupić tam nawet butelki wody, bo Wars był zamknięty. Nie było też wózka z napojami i przekąskami.

