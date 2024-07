Wsiadł do polskiego pociągu. Brytyjczyk nie krył zdziwienia

Gardner, przyzwyczajony do europejskich standardów, był mile zaskoczony tym, co zobaczył podczas swojej podróży. W artykule zatytułowanym "Słowiańska magia podczas spokojnej wycieczki do Zakopanego" dziennikarz zwrócił uwagę na to, jak wiele podmiejskich stacji kolejowych na trasie było zupełnie nowych lub niedawno odremontowanych.