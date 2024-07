Egipski sposób na upały. W nocy się nie spocisz

Egipt to kraj, w którym wysokie temperatury są na porządku dziennym, szczególnie latem. Mieszkańcy tego regionu wypracowali wiele efektywnych sposobów na walkę z upałami.

Choć Europejczycy mogą narzekać na letnie upały, to nic w porównaniu z temperaturą, jaka panuje w Egipcie. Dla porównania średnia temperatura w Polsce w lipcu nieznacznie przekracza 18 st. C. Z kolei w Egipcie wynosi ona aż 33 st. C.