Wszystkie obiektywy skierowane były na nią. Kylie Jenner w olśniewającej stylizacji

Detale mają znaczenie

Jeśli chodzi o makijaż, Kylie Jenner postawiła na hit sezonu, jakim jest powracająca z lat 90. - ciemna oprawa ust. Gwiazda wybrała brązową konturówkę i dużo jaśniejszy błyszczyk. Do tego dobrała beżowe cienie do powiek i mocno wytuszowała rzęsy. To wystarczyło, by celebrytka błyszczała na czerwonym dywanie.