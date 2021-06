Patologiczne zachowania nad Bałtykiem. "Na uprzejmości jeszcze nikt nie stracił"

Tak jest wszędzie

Gabriela, mama rocznego synka i 5-latki, też spotkała się z przykrą sytuacją podczas zakupów w jednym z nadmorskich dyskontów. - Miałam dosłownie trzy rzeczy do zeskanowania, w tym pieluchy, które się skończyły. W sklepie tłum ludzi, jeden na drugim, istne piekło. Kolejka była bardzo długa, widać, że brakowało im personelu. Mając małe dziecko w nosidełku uprzejmie poprosiłam jednego z klientów czy mógłby mnie przepuścić, bo moje dziecko płacze. Zrobił to, chociaż przewracał oczami, ale młoda para, na oko 20-latków, zaczęła głośno komentować, żebym swoje odstała, a nie wpieprzała się w kolejkę. Zignorowałam to, chcąc jak najszybciej wyjść, ale uwagi nie ustawały. Usłyszałam, że dupa ciąży i trzeba było się nie rozmnażać, że pisówa od 500 plus - opowiada dodając, że wszystkiemu przysłuchiwała się 5-letnia córka. Na szczęście inni klienci natychmiast stanęli murem w obronie kobiety, ktoś zawołał ochroniarza.