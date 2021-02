Wybaczyła swojemu oprawcy. Katarzyna Dacyszyn zmieniła swoje życie

Katarzyna Dacyszyn miała spokojne i poukładane życie zawodowe oraz prywatne. Wszystko zmieniło się w 2005 roku, gdy otrzymała pierwszą wiadomość od obcego mężczyzny. Na początku projektantka uznała to pomyłkę, ale nieznajomy tylko się rozkręcał – zaczął coraz częściej wypisywać do kobiety i wyznawał jej miłość.

Koszmarne działanie stalkera

Niedługo później Katarzyna Dacyszyn odkryła, że prześladowca mieszka w tym samym bloku, co ona. Szybko zablokowała go na wszystkich komunikatorach, z których do niej pisał, ale to go nie zraziło – pisał z kolejnych, fałszywych kont, a jego wiadomości stawały się coraz bardziej agresywne.