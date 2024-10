"Wybudź" hortensję w tym terminie. Inaczej będzie do wrzucenia

Jesień to czas, kiedy zaczynamy myśleć o zabezpieczeniu naszych roślin przed nadchodzącą zimą. Hortensje, zwłaszcza te ogrodowe, wymagają specjalnej troski, aby przetrwać mrozy. Głównym celem jest ochrona korzeni i pędów przed przemarznięciem.

"Wybudzenie" hortensji z zimowania powinno być powolne i ostrożne. Najlepiej jest zrobić to w marcu lub na początku kwietnia - gdy minie ryzyko nadejścia nawet lekkich przymrozków. Na początku należy usunąć górne warstwy kopca, ale zostawić jeszcze warstwę ochronną na korzeniach, dopóki temperatura nocą nie stanie się dodatnia.

Kiedy przymrozki całkowicie miną, można usunąć osłony i zacząć przygotowania do kolejnego sezonu. Gdy usuniemy kopiec, warto sprawdzić stan gleby i - jeśli to konieczne - wymienić ją. Dobrym pomysłem jest także zastosowanie delikatnego nawożenia.

