Atakuje hortensje. Wiemy, jak się go pozbyć

Mączniak prawdziwy to choroba grzybowa, która rozwija się na różnych gatunkach roślin, w tym na hortensjach. Grzyb ten preferuje wysokie temperatury i jest w stanie rozwijać się w suchych warunkach, co sprawia, że jest szczególnie groźny w okresach ciepłych i suchych, gdy rośliny są osłabione i bardziej podatne na infekcje.

Rozpoznanie mączniaka na hortensjach jest stosunkowo proste, jeśli wiemy, na co zwracać uwagę. Początkowy objaw to biały nalot na liściach, który stopniowo ciemnieje. W miarę postępu choroby, liście mogą się zwijać, żółknąć i w końcu odpadać, a nawet całkiem obumrzeć. Niekiedy pojawia się on także na pąkach kwiatowych, co może wpłynąć na ich rozwój i kwitnienie.