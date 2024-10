Utnij w tym miejscu. Wiosną wystrzelą i obsypią się kwiatami

Ok, rozumiem

Niektóre odmiany hortensji pozostają ozdobą ogrodów aż do późnej jesieni. Nawet po przekwitnięciu można podziwiać ich okazałe kwiaty. Wielu początkujących ogrodników zadaje sobie pytanie, czy należy je przycinać na zimę? Odpowiedź jest prosta.

Hortensje to jedne z najpiękniejszych kwiatów, które mogą ozdobić każdy ogród. Ich bujne kwiatostany w odcieniach różu, błękitu czy bieli przyciągają wzrok i tworzą niepowtarzalny nastrój. Jednak aby cieszyć się ich niesamowitym wyglądem przez długi czas, warto wiedzieć, jak o nie odpowiednio zadbać i kiedy je przyciąć.

Jak dbać o hortensję, by pięknie kwitła w ogrodzie?

Aby hortensja mogła cieszyć oko swoim pięknem, warto pamiętać o kilku kluczowych aspektach jej pielęgnacji. Przede wszystkim, należy wybrać odpowiednie miejsce w ogrodzie dla swojej rośliny. Hortensje preferują półcień i osłonięte od wiatru stanowiska.

Regularne nawadnianie jest niezwykle istotne. Te kwiaty uwielbiają wilgoć. Trzeba mieć na uwadze ten fakt i regularnie ją podlewać, by nie dopuścić do przesuszenia gleby. Podczas upalnych dni można nawet zraszać liście, by dostarczyć hortensji odpowiedniej ilości wody.

Nie można zapomnieć o nawożeniu. Specjalistyczne nawozy do hortensji dostarczą im niezbędnych składników odżywczych oraz przyczynią się do intensywności kolorów kwiatów. Najlepiej rozpocząć nawożenie wczesną wiosną, tuż po rozmarznięciu ziemi. Czynność powinno powtarzać się aż do późnej jesieni.

Jeśli chodzi o uzyskanie pożądanej barwy, kluczową rolę odgrywa pH gleby. Kwasowe podłoże sprawia, że kwiaty przybierają niebieski odcień, natomiast zasadowe - różowy. Skalę kwasowości i zasadowości można dostosować poprzez dodanie siarki lub wapna do gleby. Regularne testowanie poziomu pH pomaga ogrodnikom utrzymać pożądany kolor kwiatów.

Czy przycinać krzewy hortensji na zimę?

Przycinanie hortensji przed zimnymi, śnieżnymi miesiącami, budzi wiele wątpliwości wśród miłośników roślin. Warto wiedzieć, że każda odmiana wymaga nieco innego podejścia do tematu.

Hortensje bukietowe kwitną na pędach jednorocznych, dlatego konieczne jest ich regularne przycinanie. Hortensje wielkokwiatowe wymagają szczególnej troski. Najlepiej przycinać je systematycznie, aby zapewnić im zdrowy wzrost. Przycinanie powinno odbywać się wiosną lub nawet jesienią, tuż po przekwitnięciu. Dzięki temu w kolejnym sezonie hortensje będą gęstsze.

Hortensje krzewiaste kwitną na pędach tegorocznych, dlatego też ich cięcie powinno być zdecydowane i dosyć mocne. Każdego roku w marcu należy przyciąć je bardzo nisko, około 10-20 cm nad ziemią. Dzięki takiemu cięciu, krzewy wypuszczą mocne pędy z pięknymi, dużymi kwiatostanami.

Hortensje ogrodowe kwitną na pędach zeszłorocznych. Należy je przycinać z umiarem, nie lubią mocnego cięcia. Jesienią ograniczamy się w tym przypadku do usuwania widocznych, połamanych gałązek oraz mocno przekwitniętych kwiatów. Zaschnięte kwiatostany stanowią naturalną ochronę podczas zimy, dlatego też nie należy pozbywać się wszystkich suchych części.

Pozostałości ochronią delikatne pędy przed mrozem i innymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Jesienią warto też pomyśleć o zabezpieczeniu podstawy kwiatów przed zimnem. Ściółkowanie może być tutaj bardzo pomocne. Ochroni korzenie przed niskimi temperaturami oraz utrzyma wilgoć w glebie.

