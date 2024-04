Wychodzą na ulicę w "męskich bokserkach". To nowy, kontrowersyjny trend

To nowy trend na sezon wiosna-lato 2024 , który łączy się z modą na eksponowanie bielizny. Lecz tym razem nie własnej, a pożyczonej z szuflady partnera. Fashionistki i internetowe influencerki już zaczęły z nim eksperymentować.

Wszystko zaczęło się latem 2022, gdy Bella Hadid została sfotografowana przez paparazzi w osobliwej stylizacji. Główną rolę odegrały w niej białe majtki stylizowane na męskie bokserki . Kontrowersyjnie? Co do tego nie ma wątpliwości.

Mało która kobieta zdecydowałaby się na taki ruch. Dlatego po niespełna dwóch latach możemy zaobserwować pojawienie się trendu, który jest nieco złagodzoną wersją tego, co zaproponowała modelka.

Teraz nosi się luźne spodenki z gumką (najczęściej błękitne i prążkowane), które przywodzą na myśl męskie bokserki do spania. Co więcej, w popularnych sklepach odzieżowych tworzą one nawet komplety z koszulami. Właśnie w takiej odsłonie zaprezentowała się ostatnio Karolina Pisarek.