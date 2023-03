Wyciągnij z piwnicy. Tyle płacą za nią dzisiaj

W zależności od stanu urządzenia oraz okresu, z którego pochodzi, ceny kultowej "Frani" wahają się od 100 do 600 zł, choć można spotkać też wyższe. Dlatego jeśli ktoś posiada taki sprzęt na strychu lub w piwnicy i nie odczuwa do niego wielkiego sentymentu, warto go wyczyścić i sprawdzić, czy działa. Chętnych do zakupu nie brakuje.