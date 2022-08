Wyciekło wideo z premier Finlandii. "Zapominamy, że osoby pełniące konkretne funkcje mają swoje życie prywatne"

- Regularnie oglądam zdjęcia z podejmowanych przez nią aktywności i zamiast komentować to, czy np. zachowała się profesjonalnie, ocenia się, jak wyglądała, co miała na sobie, jaką fryzurę i czy jest atrakcyjną kobietą. I obiektywnie widać, że jest atrakcyjna. Tylko ona pełni wtedy jakąś funkcję, a ocenia się nie to, co robi, a jak wygląda. A kiedy wycieka nagranie z imprezy, to oczekujemy, że premierka Finlandii jest premierką Finlandii. Dokładnie widać, że wobec kobiet pełniących takie funkcje stosowane są podwójne standardy - podkreśla Gajewska.