Wydłużają nogi, ale nie są szpilkami. Idealne buty na lato

Skrzynecka nosi eleganckie sandały na koturnach

Katarzyna Skrzynecka wybrała sandały na koturnach z cienkimi, błyszczącymi paseczkami. W letniej stylizacji zestawiła je z kwiecistą sukienką wykonaną ze zwiewnego materiału. Niebieska kreacja odznaczała się dekoltem halter i sięgała do kolan. Aktorka udowodniła, że wystarczą dwa elementy, by stworzyć look na wyjście. Choć nie zapomniała oczywiście o torebce i okularach przeciwsłonecznych.