Ulubione spodnie dojrzałych kobiet. Skrzynecka już je nosi

Założymy się, że będąc po 50., masz w swojej szafie co najmniej jedną parę wygodnych dresów. Przyznaj jednak, ile razy myślałaś o nich jak o bazie fajnej stylizacji, a ile – o ostatniej desce ratunku, kiedy trzeba ubrać się w coś na spacer z wnukiem czy na działkę? No właśnie. W tym sezonie gwiazdy (nie tylko polskie) zachęcają do noszenia dresowych spodni jako ciekawego i stylowego elementu letnich outfitów – zwłaszcza, że w sklepach można znaleźć spory wybór fasonów i kolorów.