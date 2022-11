"Wygląda pani jak milion dolarów". Stylizacje Cichopek zrobiły furorę

Spójrzcie jednak na szpilki - to także model dla odważnych. Nie dość, że bardzo wysokie, to jeszcze przezroczyste. Mniemamy, że przez tzw. czuby nie były najwygodniejsze, ale z pewnością zwracały uwagę. Jeżeli nie czujecie awersji co do odsłaniania stóp, spróbujcie łączyć je, tak jak Cichopek - z jeansem lub z sukienkami, np. czarnymi tubami.