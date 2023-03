Wyglądała rewelacyjnie. Wszystko za sprawą tej sukienki

Katarzyna Skrzynecka opublikowała na swoim instagramowym profilu serię zdjęć zza kulis spektaklu. Zapozowała do nich z Mileną Suszyńską, Mikołajem Roznerskim i Piotrem Szwedesem, którzy towarzyszą jej na scenach w całej Polsce. Ostatnio gościli we Wrocławiu i Bielsku-Białej. My jednak wróciliśmy uwagę na stylizację aktorki – prostą, aczkolwiek bardzo efektowną.