Śledzi trendy? Katarzyna Skrzynecka pojawiła się w "DDTVN" w czekoladowej stylizacji

Katarzyna Skrzynecka i dzianinowa sukienka w czekoladowym odcieniu

Jak Katarzyna Skrzynecka ubrała się do studia "Dzień Dobry TVN"? Aktorka postawiła na niezawodny klasyk, czyli dzianinową sukienkę, którą można nosić w zasadzie zawsze, bez względu na porę roku (może tylko nie w upały). Zapewnia komfort, swobodę ruchów i może być bazą dla wielu stylizacji, dlatego to must have w szafie każdej kobiety.