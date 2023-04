Wyglądała zupełnie inaczej niż zwykle. Gabriela Muskała przyodziała się w maki

Gabriela Muskała w nowej odsłonie

Gabriela Muskała zaprezentowała się w sukience maxi – czarnej, pokrytej dużymi makami. To nieoczywisty model, jeśli chodzi o kwieciste kreacje. Sukienkę z długimi rękawami i mocno podkreśloną linią ramion aktorka przewiązała dodatkowo czarnym, skórzanym paskiem, zarysowując w ten sposób talię. Materiał gdzieniegdzie prześwitywał, co sprawiało, że całość była jeszcze bardziej intrygująca. Ta stylizacja to dla Muskały zupełna nowość, lecz mamy nadzieję, iż ta pozytywna tendencja utrzyma się dłużej.