Wygodne szpilki damskie za mniej niż 100 zł? Podpowiadamy, jak wybrać idealny model w rozsądnej cenie!

Jak wobec tego znaleźć wygodne szpilki, w których nie poczujesz nawet dodatkowej wysokości? Dużo zależy od rodzaju obcasa i jego wysokości. Jeśli zaczynasz stawiać pierwsze kroki w szpilkach, na pewno zrezygnuj na start z niebotycznie wysokich butów. Taki przeskok z płaskiego obuwia na dziesięciocentymetrowe szpilki będzie dla Ciebie bardzo bolesny. Samo poruszanie się w takich butach będzie wręcz niemożliwe i niebezpieczne. Na start wybierz niewielki obcas (do 5 cm), najlepiej na słupku, który będzie dla Ciebie stabilnym podparciem w przeciwieństwie do ultracienkiej szpilki. Czółenka na klocku są od wielu sezonów zaliczane do najmodniejszych modeli obuwia, które noszą najlepiej ubrane gwiazdy i influencerki w codziennych stylizacjach.