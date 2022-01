Wygodnie i modnie! Swetry w stylu Agnieszki Kaczorowskiej

Chcesz stworzyć klasyczny i minimalistyczny look na co dzień? W takim razie zainspiruj się stylizacją Agnieszki Kaczorowskiej, której głównym bohaterem jest rozpinany sweterek damski. To ponadczasowy dodatek do kobiecej garderoby, który daje ogromne możliwości stylizacyjne – możesz nosić go jak Agnieszka, czyli solo, lub łączyć z topami na ramiączkach, nie zapinając guzików. Piękny, jasny kolor w połączeniu z ciemnymi spodniami tworzy look idealny do pracy, na uczelnię, a nawet na popołudniową kawę z przyjaciółkami. Rozpinany sweterek kupisz w praktycznie każdym sklepie z odzieżą damską. Możesz zdecydować się na model w jasnym odcieniu podobnym do tego, który ma na sobie Agnieszka, albo postawić na równie ponadczasowe i uniwersalne barwy – czerń, granat czy biel.