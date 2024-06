"Wygrałam pieniądze i męża". Nie każdy wie, z kim się związała

Anna Karczmarczyk i Pascal Litwin pobrali się w 2018 roku. Aktorka, która spory rozgłos zdobyła dzięki "Galeriankom", od dawna marzyła o dziecku. Niestety, zanim na świecie pojawiła się jej córka, wraz z mężem stoczyli prawdziwą walkę o to, by zostać rodzicami.

Anna Karczmarczyk w 2016 roku wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami". Okazało się, że aktorka ma wrodzony talent do tańca - wygrała program. Okazuje się, że taneczne show było dla niej przełomowe pod różnymi względami, o czym opowiedziała w wywiadzie dla serwisu Świat Gwiazd.

Ginekolog zalecił parze, aby postawiła na spontaniczność. Odpuścili starania. I to okazało się lekarstwem na wcześniejsze problemy. - Gdy odpuściliśmy, to się udało - wyjawiła gwiazda.

Anna Karczmarczyk oraz Pascal Litwin doczekali się córki, która urodziła się w 2021 roku. Aktorka długo nie zdradzała płci dziecka. Teraz ujawniła, jaki jest znak zodiaku dziewczynki - jest Lwem, co oznacza, że wkrótce będzie świętować trzecie urodziny.

