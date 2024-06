Karczmarczyk przeszła totalną metamorfozę. Już nie jest ruda

Jak każda ambitna aktorka, nie boi się metamorfoz, którym czasem musi się poddać do roli. Przykładowo do filmu "Cały ten seks" jej włosy zostały zaplecione w liczne warkoczyki .

Z kolei kilka miesięcy temu Karczmarczyk zaskoczyła, gdy zaprezentowała się we fryzurze, obok której nie sposób przejść obojętnie. Tak samo, jak Natasza Urbańska, przefarbowała się na ognisty rudy , któremu nie brak pazura. Nie wiadomo, czy poddała się fryzjerskiej metamorfozie z pobudek prywatnych czy zawodowych. Tak czy inaczej, wyglądała naprawdę świetnie.

Choć wielu internautów skomplementowało obie fryzury, to nie zabrakło głosów, według których aktorka wygląda w blondzie lepiej i młodziej.

"Piękna w każdym wydaniu pani Aniu", "W obu kolorach było ci pięknie. Ładnemu we wszystkim ładnie", "Pięknie! Już dawno chciałam cię zobaczyć w takim blondzie", "Szok! W każdym pięknie, ale wjechał ten blond i od razu jakoś kilka lat mniej", "Z 10 lat młodziej" , "Blond to twój kolor" – piszą fani w sekcji komentarzy pod postem.

