Wykorzystanie nowych technologii w kierunku zrównoważonego rozwoju

European Leadership Academy to inicjatywa zorganizowana przez Huawei, której celem jest wzmocnienie umiejętności przywódczych kobiet i przygotowanie ich do odgrywania kluczowej roli w prowadzeniu Europy w kierunku inkluzywnej i zrównoważonej cyfrowej przyszłości.Uczestniczki w czasie trwania wydarzenia, które w tym roku odbywa się od 21 do 26 lipca w Warszawie, biorą udział w różnego rodzaju warsztatach, panelach dyskusyjnych oraz szkoleniach, w trakcie których dowiadują się, w jaki sposób nowe technologie mogą wpływać na zrównoważony rozwój całej Europy.

Działania Unii Europejskiej podjęte w kierunku zmian klimatycznych

W panelu "Technologia w trosce o planetę - innowacja dla zrównoważonej przyszłości", który poprowadziła Senior EU Affairs Manager, Huawei Giorgia Epicoco, wzięły udział cztery specjalistki. Jako pierwsza zabrała głos Claudia Yáñez Sangil, która od czerwca 2024 r. pracuje jako urzędniczka ds. polityki w grupie zadaniowej platformy energetycznej UE. Ekspertka nie ukrywała, że podjęto już kroki mające na celu rozwój odnawialnych źródeł energii.

- Zmiany klimatyczne nie ustają, dlatego musimy podjąć konkretne działania i spróbować stawić im czoła – zaznaczyła.

Ekspertka podkreśliła także, co można zrobić, by przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonej przez Komisję Europejską neutralności klimatycznej, celu Unii Europejskiej na rok 2050.

- Należy przystosować naszą kulturę, rolnictwo, system energetyczny, transport oraz sposób życia i konsumpcji, by był gotowy do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej.

Specjalistka zdradziła, że jednym z priorytetów Komisji Europejskiej jest obecnie obniżenie rachunków za energię, które znacznie wzrosły m.in. na skutek inwazji Rosji na Ukrainę. W końcu nie jest tajemnicą, że do tej pory to właśnie gaz był jednym z głównych paliw wykorzystywanych do wytwarzania prądu w Europie.

© materiały partnera

- To wpłynęło na życia każdego z nas. Wiele firm upadło ze względu na to, że nie były w stanie pokryć rosnących kosztów energii. Rosja podwyższyła ceny gazu, wykorzystując go przeciwko Ukrainie oraz Europie, co miało ogromny wpływ na destabilizację cen energii elektrycznej.

Claudia Yáñez Sangil zaznaczyła, że podjęte do tej pory kroki przyniosły już pewne rezultaty.

- W zeszłym roku po raz pierwszy wyprodukowaliśmy znacznie więcej energii za pomocą wiatru oraz energii słonecznej niż za pośrednictwem gazu – powiedziała specjalistka.

To z kolei może przyczynić się do obniżenia ceny za elektryczność i mieć realny wpływ zarówno na wielkie korporacje, jak i nas wszystkich.

Lara Connaughton na co dzień kieruje pracami nad zrównoważonym rozwojem w ComReg, czyli Irlandzkiej Komisji Regulacji Komunikacji, która zajmuje się m.in. badaniem wpływu technologii na środowisko.

- Jeśli próbujemy porównać do siebie dwie firmy w kontekście ich finansów, jest to dość proste. W przypadku ich wpływu na środowisko jest to jednak dużo trudniejsze, ponieważ zanim to zrobimy, należy upewnić się, że w obu przypadkach badamy to we właściwy sposób.

Specjalistka podkreśliła jednak, że organy regulujące oraz różne agencje prężnie współpracują, by konsumenci widzieli realny wpływ przedsięwzięć podjętych w kierunku zrównoważonego rozwoju.

- Kiedy poświęcamy swój czas i pieniądze, by być przyjaznym dla naszej planety, a potem okazuje się, że i tak nie rozwiązuje to wielu problemów, możemy się zirytować. [...] To ważne, aby konsumenci wiedzieli, za co płacą.

© materiały partnera

Znaczenie firm na zrównoważony rozwój Unii Europejskiej

Kolejną ekspertką zaproszoną do panelu była dyrektorka generalna i współzałożycielka Trianon Scientific Communication oraz członkini zarządu European Policy Centre (EPC), dr Audrey-Flore Ngomsik. Zdaniem specjalistki zrównoważony rozwój oraz zysk wielkich korporacji mogą iść ze sobą w parze. Od lat zresztą nie tylko do tego przekonuje, ale również udowadnia swoimi badaniami.

- Firmy nie dbają o środowisko, bo jest to dobre, ale dlatego, że mogą na tym zarobić – wyjaśniła.

Dr Audrey-Flore Ngomsik nie uważa, by było w tym coś złego. Podkreśliła jednak, że to bardzo ważne, aby udowadniać przedsiębiorcom, że zrównoważony rozwój naprawdę może im się opłacać.

- Za sprawą nauki możemy otworzyć swoje umysły i zrozumieć, że zrównoważony rozwój powinien być ważny dla nas wszystkich.

Jako ostatnia głos podczas panelu zabrała kierowniczka ds. operacyjnych EDIH, EIT Digital oraz przedsiębiorczyni, Ivett Angyal. Panelistka zgodziła się z dr Ngomsik, że wiele firm podejmie działania w kierunku zrównoważonego rozwoju dopiero wtedy, gdy przekona się, że jest to dla nich korzystne finansowo.

- W zasadzie najważniejszy jest plan, dzięki któremu będzie można we właściwy sposób edukować swoich pracowników, zmieniając przy okazji także ich podejście. Trzeba również wiedzieć, jak faktycznie nakłonić klienta do zakupu naszego produktu lub jak podnieść jego jakość, wykorzystując do tego nowe technologie.

Specjalistka nie ukrywa, że ogromną rolę we wdrażaniu w firmach zrównoważonego rozwoju mają osoby na najwyższych stanowiskach.

- Firma będzie tak dobra i zrównoważona, jak jej lider i menadżerowie, dlatego nie da się wyeliminować ludzkiego czynnika, gdy chcemy zadbać o zrównoważony rozwój. W zasadzie to sprawia, że dbając o czystą planetę, dbamy o społeczeństwo. Dbając o społeczeństwo, dbamy o poszczególne jednostki. To z kolei może pozytywnie wpłynąć na umysł, serce oraz ciało każdego z nas – powiedziała Ivett Angyal.

© materiały partnera

"Technologia w trosce o planetę – innowacja dla zrównoważonej przyszłości"

Panelistki, które wzięły udział w panelu "Technologia w trosce o planetę – innowacja dla zrównoważonej przyszłości", były zgodne, że tylko wspólnymi siłami możemy zadbać o naszą przyszłość. Zarówno mniejsze, jak i większe firmy również powinny przyłączyć się do wprowadzania zmian w swoich przedsiębiorstwach.

W dodatku coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z tego, że zrównoważony rozwój nie wiąże się wyłącznie z dodatkowymi kosztami. Obecnie korzystając z nowoczesnych technologii i zmieniając swój sposób myślenia, można realnie poprawić kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Płatna współpraca z Huawei Polska