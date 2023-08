Wykupiła wszystkie orzeszki w samolocie. Obsługa okazała się bezduszna

Obsługa samolotu zlekceważyła prośbę pasażerki

Leah Williams zdradziła, że pierwotnie nie miała w planie wykupować wszystkich orzeszków z pokładu samolotu. Pasażerka powiedziała, że zaraz przy wejściu na pokład poprosiła stewardesę o to, by inni nie kupowali i nie otwierali w samolocie tego typu produktów, ponieważ może to doprowadzić nawet do jej śmierci.