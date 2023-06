Zdjęła buty w samolocie. Gorzko tego pożałowała

Okres wakacyjny to tuż obok świąt jeden z najgorętszych okresów na lotniskach. Wiele osób czeka cały rok, by w końcu móc wybrać się na długo wyczekiwany urlop. Pozostali zaś wyjeżdżają do innych krajów w poszukiwaniu pracy wakacyjnej lub w odwiedziny do rodziny. Niestety bywa, że podczas lotu musimy mierzyć się z dość aroganckim zachowaniem ze strony innych pasażerów.