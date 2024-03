Wylej na balkonowe płytki. Wyżre cały brud po zimie

Najtańszy sposób na wyczyszczenie płytek

Najtańszym i najpopularniejszym środkiem czyszczącym, który niemal każdy z nas ma w domu jest... ocet spirytusowy. Jest to specyfik, który potrafi wywabić nawet najtrudniejsze plamy, usunąć kamień i rdzę, a także wybielić i nabłyszczać powierzchnie. Warto zatem wykorzystać go do mycia płytek balkonowych.