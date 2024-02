Wymiana dowodu osobistego. Za brak dokumentu grozi 5 tys. zł kary

Dowód osobisty jest najważniejszym dokumentem, jaki każdy dorosły obywatel Polski ma obowiązek posiadać. Prawo do jego posiadania przysługuje także osobom młodszym, poniżej 18. roku życia, które ukończyły 12 lat. W ich przypadku jest to jednak jedynie możliwość, nie wymóg prawny. Innym, za jego brak, grozi nawet 5 tys. zł kary.

Jak szacuje Ministerstwo Cyfryzacji, w 2024 roku o nowy dowód osobisty wystąpi ponad 2,7 mln Polaków. Będą to osoby, które/których:

Osoby, które będą musiały wystąpić nowy dowód osobisty w 2024 roku, powinny jednak pamiętać o obowiązującym terminie. Na wyrobienie nowego dowodu osobistego czeka się maksymalnie do 30 dni od złożenia wniosku w urzędzie gminy lub przez internet. W przypadku, kiedy dorosły obywatel Polski będzie poruszał się bez ważnego dowodu osobistego, a zostanie sprawdzony przez służby, może zapłacić 5 tys. zł kary grzywny.

Dorośli obywatele Polski, którzy mają zainstalowaną w telefonie aplikację mobilną mObywatel, powinni pamiętać, że nie zwalnia ich to z posiadania plastikowego dowodu osobistego. Choć dokumenty te są równoważne, w świetle prawa to dwie różne rzeczy.

