Wymieszaj i wlej do toalety. Powstała piana wyżre cały brud

Innym domowym środkiem do skutecznego czyszczenia toalety jest mieszanka odrobiny kwasku cytrynowego, soli i mąki, do której należy dodać niewielką ilość wody i dwie łyżki płynu do naczyń. Powstały preparat wystarczy wlać do toalety, a jego część nałożyć na zewnętrzną część sedesu i deskę. Po kilku minutach wystarczy przemyć wszystko wodą, a deskę wytrzeć do sucha.