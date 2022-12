Spryskaj tym listwy przypodłogowe. Unikniesz uporczywego szorowania

Systematyczne sprzątanie kluczem do sukcesu

Warto sprzątać regularnie, ponieważ dzięki niemu łatwiej jest zapanować nad bałaganem. Zbierający się brud to nie tylko nieestetyczna sprawa. Kurz to jeden z najpopularniejszych i najgroźniejszych dla ludzi alergenów. Osoby szczególnie wrażliwe, gdy mają z nim do czynienia, odczuwają nasilenie objawów takich jak katar i kaszel. Ponadto brud sprzyja też rozwojowi pleśni oraz grzybów, które też są dla nas szkodliwe. W brudnych miejscach szybciej namnażają się bakterie, wirusy, a co za tym idzie choroby.