Domowa maseczka, która zdziała cuda. Zapomnisz o wypryskach

Mąka ziemniaczana , wykorzystywana zazwyczaj w kuchni, posiada właściwości, które mogą zdziałać cuda także w pielęgnacji skóry. Nasze babcie odkryły jej zastosowanie jako bazy do maseczek, które fenomenalnie działają na skórę tłustą i trądzikową. Czas przetestować te domowe sposoby na własną rękę.

Przed zastosowaniem mąki ziemniaczanej na skórę twarzy lub głowy warto przeprowadzić próbę uczuleniową na małym fragmencie skóry, np. dłoni. To pomoże uniknąć niechcianych reakcji alergicznych i być pewnym, że maseczka nie zaszkodzi naszej skórze.

