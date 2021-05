Wypalenie zawodowe dopada Polaków. Oto najbardziej narażone grupy

Brak poczucia sensu tego, co się robi, to jedna z przyczyn wypalenia. Zwłaszcza dla tych osób, które próbują znaleźć sens życia właśnie w pracy. Gdy mają przekonanie, że zawiodły, że coś im nie wychodzi, czują się niedocenione, czują, że ich praca nie ma wartości, to może się pojawić u nich wypalenie właśnie jako wynik tych postrzeganych subiektywnie porażek. Wypalenie jest konsekwencją związanego z pracą chronicznego stresu. Co ważne, to taki rodzaj stresu, z którym nie potrafimy sobie poradzić. Zatem stres jest tym, co przyczynia się do wypalenia, a ono samo jest pojęciem znacznie szerszym. Każdy z nas przeżywa stres, ale nie każdy się wypala.