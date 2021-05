Matteo Brunetti woli schabowe od pizzy. W Polsce czuje się jak w domu

To zarazem moje błogosławieństwo i przekleństwo. Kiedy ktoś potrafi gotować, to zawsze jest zapraszany do kuchni. A przyznam szczerze, że mi nie zawsze chce mi się gotować, są takie momenty, kiedy nie mam weny. Jednak, jeśli jest się wśród znajomych, to trudno nie rzucić okiem do kuchni, czegoś nie doradzić, doprawić, pomóc. Co więcej, choć ja nie jestem autorytetem w świecie kulinariów, to zauważyłem, że ludzie stresują się, gdy mam spróbować ich danie. A ja nie jestem surowym jurorem, nie wybrzydzam, wręcz przeciwnie, jem wszystko. Tak samo będę wdzięczny, gdy ktoś poda mi wykwintne danie z restauracji, jak i zwykłe domowe pierogi, schabowego czy żurek.