Wypłynęły maile Harry’ego do Kate. Padły w nich mocne słowa

Wyciekły maile Harry’ego do Kate

Według mediów książę Harry zachował sporo faktów na temat księcia Williama właśnie do swojej książki. Doradcy pałacowi księcia Cambridge starają się przewidzieć, co to może być. Jeden z informatorów New Idea domyśla się, że młodszy brat wykorzysta bezpodstawne plotki na temat romansu Williama z sąsiadką w Norfolk, aby go oczernić. Skąd takie przypuszczenia? Otóż w ten sposób Harry chce odgryźć się na bracie za to, że nie powitał ciepło Meghan na królewskim dworze.