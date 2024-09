Sposób leśnika na kleszcze. Nie zdążą wbić się w skórę

Mimo odpowiedniego zabezpieczenia kleszcz może przyczepić się do odzieży i wrócić z nami do domu. Okazuje się, że można tego uniknąć. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego podzielili się prostym trikiem, polegającym na użyciu rolki do ubrań. Kosztuje od 5 do 10 złotych i można kupić ją w każdym sklepie. Wystarczy przejechać nią po odzieży, a żaden żywy kleszcz nie będzie miał szansy się wbić.