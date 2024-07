Kleszcze nie lubią tej grupy krwi. Naukowcy nie mają wątpliwości

Walka z kleszczami trwa obecnie przez cały rok. Co więcej, spotykamy je już nie tylko w lasach, ale również w wielkich aglomeracjach miejskich, a nawet ogrodach. Nic więc dziwnego, że naukowcy z Uniwersytetu Masaryka postanowili wziąć pod lupę ich preferencje żywieniowe. Kto może czuć się nieco bezpieczniej? Badacze nie mają w tej kwestii najmniejszych wątpliwości.

W tym celu stosujemy różnego rodzaju specyfiki, zakrywamy ciało, a po powrocie do domu dokładnie sprawdzamy, czy pajęczaj nie zdążył przypadkiem zaatakować. Niestety jego ugryzienie często jest dla nas bezbolesne, dlatego jeszcze trudniej jest szybko na nie zareagować.

Wiele osób dziwi się, dlaczego niektórzy są znacznie bardziej narażeni na ugryzienie kleszcza, a inni mniej. Czescy naukowcy z Uniwersytetu Masaryka znają już odpowiedź. Ich zdaniem klucz tkwi w naszej krwi. W czasopiśmie "Nowości" eksperci zdradzili, że szczególnie nie lubią oni osób z grupą B, bowiem w przeprowadzonym przez nich eksperymencie to właśnie tę grupę wybrało zaledwie 15 proc. badanych przez nich stworzeń.

Kleszcze mają bardzo czuły węch i to właśnie dzięki niemu są w stanie namierzać swoje ofiary. Mając tę wiedzę, warto ją wykorzystać .

Nie od dziś wiadomo, że kleszcze nie lubią mocnych i drażniących zapachów. Właśnie dlatego wiele osób przed wyjściem na spacer lub do lasu sięga po olejki eteryczne, a w szczególności po lawendę, która jest dla pajęczaków niezwykle drażniąca.

